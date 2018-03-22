В Ульяновске открытие аэропорта переносится на апрель 

В Ульяновске открытие аэропорта переносится на апрельПо информации портала ulgrad.ru, Ульяновский институт гражданской авиации заключил два договора с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Стоимость каждого из них — 499 тыс. рублей. Летом минувшего года стало известно, что компания «Аэропроект» выиграла торги на оценку соответствия гражданского аэродрома требованиям для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов. Завершить данные работы планировалось до июля. За 2016-2017 года на объект были выполнены основные работы. В частности, завершена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, уложен новый асфальтобетон на ВПП протяженностью в 3100 метров. Также обустроены перрон, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов, заменено светосигнальное оборудование. Кроме того, построен новый стартово-диспетчерский пункт, очистные сооружения и водосточно-дренажная сеть, заменены радиомаяки и метеооборудование, патрульная дорога, трансформаторные подстанции. Однако после окончания работ возникли проблемы с сертификацией аэропорта. Во время реконструкции изменилось законодательство по части требования к проектной документации. Теперь, чтобы аэропорт разрешили открыть, нужно переделать первоначальный проект его ремонта. Из-за расхождений планов на ремонт, прописанных московским проектировщиком, и реального хода работ, выполненных генподрядчиком из Санкт-Петербурга, воздушной гавани до сих пор не разрешают принимать судна. По словам ректора УИ ГА Сергея Краснова, ближайшим возможным сроком запуска аэропорта является апрель 2018 года.
Фото: mosaica.ru