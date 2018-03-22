Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Баку» на севере столицы

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: „Многофункциональный общественный центр шаговой доступности „Баку“. Реконструкция кинотеатра „Баку“ по адресу: ул. Усиевича, д. 12, район Аэропорт, Северный административный округ Москвы “, — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, кинотеатр „Баку“ был построен в 1974 г. и был для своего времени одним из популярных мест города, настоящим культурным и досуговым центром. В начале века ситуация изменилась, сегодня кинотеатр закрыт и не используется по своему назначению.

»После реконструкции в обновленном «Баку» появится современный пятизальный кинокомплекс. В каждом зале предусмотрены места для зрителей, которые передвигаются на кресле-коляске», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в составе многофункционального районного центра также появятся кафе, рестораны и зона фудкорта. Совершить покупки можно будет в киосках и магазинах непродовольственных товаров, а также в супермаркете. Кроме того, в «Баку» появятся помещения для проведения выставок и мастер-классов, детский досуговый центр.