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Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Баку» на севере столицы
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Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Баку» на севере столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: „Многофункциональный общественный центр шаговой доступности „Баку“. Реконструкция кинотеатра „Баку“ по адресу: ул. Усиевича, д. 12, район Аэропорт, Северный административный округ Москвы“, — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, кинотеатр „Баку“ был построен в 1974 г. и был для своего времени одним из популярных мест города, настоящим культурным и досуговым центром. В начале века ситуация изменилась, сегодня кинотеатр закрыт и не используется по своему назначению.
»После реконструкции в обновленном «Баку» появится современный пятизальный кинокомплекс. В каждом зале предусмотрены места для зрителей, которые передвигаются на кресле-коляске», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в составе многофункционального районного центра также появятся кафе, рестораны и зона фудкорта. Совершить покупки можно будет в киосках и магазинах непродовольственных товаров, а также в супермаркете. Кроме того, в «Баку» появятся помещения для проведения выставок и мастер-классов, детский досуговый центр.
«Проект реконструкции кинотеатра «Баку» получил положительное заключение Мосгосэкспертизы, он включен в программу реконструкции советских кинотеатров. В скором времени «Баку» вернут его историческую функцию, он станет современным районным центром, в котором можно будет провести время всей семьей и где каждый найдет себе занятие по душе», — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой. В пресс-службе добавили, что проект реализует ADG group. Порядка 25 объектов сети районных центров уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы. Планируется, что они будут реализованы в течение 2019 г.
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