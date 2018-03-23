Кинотеатр «Баку» на севере Москвы ждет «историческая реконструкция» 

Как заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, кинотеатр «Баку», построенный в 1974 году, был в свое время одним из популярных мест города. В начале XXI века кинотеатр закрылся и перестал использоваться по назначению. После реконструкции кинотеатр превратится в семейный центр с кинокомплексом, кафе и ресторанами. Также в «Баку» расположатся детский досуговый центр и помещения для проведения выставок и мастер-классов.
До 2019 года в Москве 39 советских кинотеатров преобразуют в современные многофункциональные центры.