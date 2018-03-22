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График временных ограничений движения
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График временных ограничений движения 

Департамент региональной безопасности 1 час назад
В пятницу, 23 марта и 30 марта с 10:00 до 14:00 движение транспортных средств будет ограничено на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий;
23,26,27,29 марта, 3,5,10,12,17,19,24,26 апреля движение будет ограничено на проезде девичьего поля с 07:00 до 9:30 в связи с подготовкой к Военному параду 9 мая 2018 года. А 28, 30 марта и 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 апреля движение на данном участке будет ограничено с 06:00 до 07:00.
В период с 15:00 24 марта до 15:00 25 марта возможны кратковременные (не более пяти минут) ограничения движения транспортных средств на участках по улице Суворовская от дома 3 до дома 6.с.14 и в 1-ом Электрозаводском переулке от дома 4 до дома 7.
Просим Вас заранее планировать маршрут с учетом данной информации!
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