Пенсионерам из района Аэропорт рассказали об «Активном долголетии»

Специалисты филиала «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой» провели выездное мероприятие, в рамках которого были организованы консультации для пенсионеров по пилотному проекту «Активное долголетие». Также представители старшего поколения приняли участие в творческом мастер-классе. Об этом рассказала заведующая филиалом Марина Валиуллова.

— «Активное долголетие» — это проект, призванный помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. В программу войдут самые востребованные направления в зависимости от пожеланий жителей. Все занятия будут проводиться бесплатно, — поделилась Валиуллова.

Пенсионеры заполнили анкеты-заявки, озвучили свои интересы и получили всю необходимую информацию о проекте. (мю)