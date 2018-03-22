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Пенсионерам из района Аэропорт рассказали об «Активном долголетии»
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Пенсионерам из района Аэропорт рассказали об «Активном долголетии» 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Специалисты филиала «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой» провели выездное мероприятие, в рамках которого были организованы консультации для пенсионеров по пилотному проекту «Активное долголетие». Также представители старшего поколения приняли участие в творческом мастер-классе. Об этом рассказала заведующая филиалом Марина Валиуллова.
— «Активное долголетие» — это проект, призванный помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. В программу войдут самые востребованные направления в зависимости от пожеланий жителей. Все занятия будут проводиться бесплатно, — поделилась Валиуллова.
Пенсионеры заполнили анкеты-заявки, озвучили свои интересы и получили всю необходимую информацию о проекте. (мю)
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