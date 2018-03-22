Елена Корикова подала в суд на обидчиков

@korikova_officialЕлена Корикова подала в суд на обидчиковЕлена Корикова (45) неожиданно оказалась в центре скандальной истории. Недоброжелатели обвинили ее в том, что актриса, после расставания с Сергеем Астаховым , якобы «впала в депрессию и пристрастилась к спиртному». Об этом написал ряд изданий. Что послужило поводов для подобных разговоров, непонятно. Актриса всегда считалась одной из самых красивых женщин в нашем кино. Уже давно Елена сторонится светских тусовок и не распространяется о личной жизни, но это ли повод для домыслов?

В любом случае терпение Елены лопнуло, и она прокомментировала ситуацию, обратившись к читателям своего микроблога:

Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Кроме того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных уток. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать. Я приняла решение, что впредь буду защищать свои интересы в суде, а все клеветники будут привлечены к ответственности.

Актриса также поблагодарила многочисленных поклонников за поддержку. Подписчики Елены полностью на ее стороне: «Правильно! Надо отстаивать свою честь и достоинство!», «Поддерживаю. Надо ставить на место зарвавшихся и врунов!», «Вы прекрасная! Нежная) Люблю все ваши роли ♥️ Успехов Вам!», «Молодец, правильное решение! Все завистники и клеветники должны ответить по закону чести и достоинства!».

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Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 18 Мар 2018 в 4:04 PDT Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 25 Янв 2018 в 3:05 PST