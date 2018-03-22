Панин рассказал, как затроллил СМИ

В эфире НСН актер Алексей Панин признался, что никуда не сбегал, и объяснил, зачем он решил затролить журналистов.

«Информация о том, что я нахожусь в Италии, появилась только благодаря, скажем так, глупым и непорядочным журналистам, которые мало того, что не понимают шуток, так еще и искажают смысл сказанного. Мне позвонили с утра пораньше, какие-то люди, представились каким-то непонятным информационным агентством. Я сплю, я только приехал с гастролей. Мне задают вопрос о том, что мне суд ограничил выезд из России. Я ни о каком суде понятия не имел. Я сказал: «Знаете, я в Италии, приеду, поговорим». Вот первое, что мне пришло в голову, созвучное фразе «ограничен выезд». Я с улыбкой на лице сказал, что я в Италии», — рассказал актер.

По его словам, заголовки о побеге из России заставили его хорошо повеселиться.

«Я видел эти провокационные заголовки, что «Алексей Панин сбежал в Италию». Мы дружно посмеялись над ними», — поделился актер.

Как стало известно, в среду 21 марта Гагаринский районный суд Москвы принял решение запретить актеру выезд за границу из-за долгов. Сам Алексей об этом узнал из новостей.

«Я не знал ни о каких судах, я не знал ни о каких ограничениях на выезд, я не знал ни о каком лишении водительских прав. Мне никакие уведомления, никакие повестки не приходили. Я давно прописан в другом городе. Если судебный участок присылал мне какие-то письма и повестки по моему старому адресу, то я два года не проживаю там. И никаких повесток я не получал. Естественно, все новости я узнал из прессы, из интернета», — разъяснил актер.

На фоне такой неразберихи в средствах массовой информации, Алексей разозлился из-за несправедливого освещения его персоны.

«Я уже давно понял, что так называемым журналистам абсолютно неинтересно заниматься журналистикой. Им абсолютно неинтересно доводить до людей правдоподобную информацию, им вообще это неважно. Им нужно как можно больше грязи, как можно больше громких скандальных заголовков», — отметил Алексей.

Актер также отметил, что, несмотря ни на что, у него все хорошо.

«У меня все прекрасно. Я начал репетировать новый спектакль. Я работаю. У меня все хорошо. По поводу выезда за границу, мне 20 раз уже закрывали выезд, пока я за ребенка своего воевал. Я даже серьезно это не воспринимаю. Ну не буду я выезжать за границу, какая проблема», — заключил Панин.

Как сообщают СМИ, актер задолжал более 1 миллиона рублей алиментов своей дочери. Также у него числятся неуплаченные штрафы за нарушение ПДД.