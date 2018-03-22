Предварительное голосование «Единой России» стартует 26 марта

"Единая Россия" на заседании президиума Генерального совета приняла решение начать внутрипартийное предварительное голосование с 26 марта нынешнего года. Само голосование пройдет 3 июня.

— От того, насколько прозрачно и открыто мы проведем эту процедуру, будет зависеть сентябрьская кампания, результаты которой мы получим в Единый день голосования, — подчеркнул секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак . Он указал на то, что предварительное голосование должно пройти «открыто, прозрачно, с максимальным привлечением новых лиц, молодых лидеров, сторонников Партии, представителей „Молодой Гвардии „Единой России“.

Подведение итогов должно состояться не позднее 4 июня, а результаты будут определены не позднее 5 июня.

В „Единой России“, кроме того, сформировали базу сторонников партии, эффективность которой будет опробована в Единый день предварительного голосования. „Сейчас у нас разрабатывается программа лояльности, чтобы постоянно поддерживать обратную связь с людьми. Впервые партия сформировала такой большой блок людей, которые готовы постоянно с нами сотрудничать“, — сообщил руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов

Внутрипартийное голосование проводится перед региональными выборами, которые состоятся в сентябре. В нескольких десятках регионов будут выбирать губернаторов, а в ряде субъектов Федерации состоятся выборы депутатов законодательных органов.