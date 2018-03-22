В Поморье 25 тысяч человек примут участие в «Бессмертном полку»

Архангельской области стартовала ежегодная акция «Бессмертный полк», ожидается, что в этом году в ней примут участие около 25 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.

Приём заявок на изготовление штендеров для участия в акции ведётся на базе центра «Патриот», сформирован график работы волонтёров, открыта регистрация для участников шествия. По последним данным уже поступило более 100 заявок. Их будут принимать до 5 мая 2018 года включительно.