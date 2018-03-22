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В Поморье 25 тысяч человек примут участие в «Бессмертном полку»
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В Поморье 25 тысяч человек примут участие в «Бессмертном полку» 

АиФ Архангельск 33 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области стартовала ежегодная акция «Бессмертный полк», ожидается, что в этом году в ней примут участие около 25 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.
Приём заявок на изготовление штендеров для участия в акции ведётся на базе центра «Патриот», сформирован график работы волонтёров, открыта регистрация для участников шествия. По последним данным уже поступило более 100 заявок. Их будут принимать до 5 мая 2018 года включительно.
В Архангельске «бессмертные» роты пройдут традиционным маршрутом: по Троицкому проспекту от центра «Патриот» до улицы Воскресенской, затем по набережной Северной Двины до монумента Победы.
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