«Бессмертный полк» в Поморье: прием заявок продлится до 5 мая

По предварительным оценкам, более 25 тысяч северян примут участие в акции «Бессмертный полк». Организаторы уже получили более 100 заявок. Их будут принимать до 5 мая 2018 года.

Архангельске «бессмертные» роты пройдут традиционным маршрутом: по Троицкому проспекту от центра «Патриот» до улицы Воскресенской, затем по набережной Северной Двины до монумента Победы.

— Призываю всех в День Победы принять участие в акции «Бессмертный полк» и позаботиться об изготовлении штендера заранее. Тем, у кого штендер уже есть, необходимо зарегистрироваться. Волонтёры расскажут, где и когда построение, запишут вас в роту, чтобы 9 мая не растеряться и точно знать, в какой роте идти, — объяснил Григорий Ковалёв.

Руководитель штаба регионального отделения общественной организации гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Александр Завернин отметил, что уже разработан план, как будут комплектоваться роты. В этом году в 1–2 роте пойдут активисты Архангельского городского Совета ветеранов и люди старше 70 лет. 3–5 рота предназначены для людей в возрасте от 60 до 70 лет, с 6 по 10 роты — для людей старшего возраста (50–60 лет), 11–15 рота для людей среднего возраста (35–50 лет), возраст участников 16–20 роты — 18–35 лет.