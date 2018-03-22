Звезды встретят весну «Удачными песнями» 

30 марта состоится грандиозный весенний концерт «Удачные песни». Звезды и слушатели «Радио Дача» соберутся в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, чтобы по традиции отметить начало дачного сезона. Гостям обещают трехчасовой невероятно теплый и музыкальный праздник.
Что растет у звезд
Огороды актрис и королей
На сцену выйдут самые популярные артисты. Они исполнят и знаменитые дачные хиты. «Удачные» песни споют Николай Басков, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Натали, Валерий Меладзе, Лолита, Наташа Королева, Зара, Олег Газманов, Валерия, Татьяна Буланова, Таисия Повалий, Алена Апина, Стас Костюшкин и группа «A-dessa», Митя Фомин, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Алекс Малиновский, Юта и многие другие.
Организаторы обещают насыщенное музыкальное шоу и зажигательную программу, праздничное настроение, фейерверк незабываемых эмоций и неповторимую дружескую атмосферу.
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