Звезды встретят весну «Удачными песнями»

30 марта состоится грандиозный весенний концерт «Удачные песни». Звезды и слушатели «Радио Дача» соберутся в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске , чтобы по традиции отметить начало дачного сезона. Гостям обещают трехчасовой невероятно теплый и музыкальный праздник.

Что растет у звезд

Огороды актрис и королей

Организаторы обещают насыщенное музыкальное шоу и зажигательную программу, праздничное настроение, фейерверк незабываемых эмоций и неповторимую дружескую атмосферу.

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