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Строящийся в Астрахани первый в РФ морской лайнер подготовят к навигации 2019 года
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Строящийся в Астрахани первый в РФ морской лайнер подготовят к навигации 2019 года 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Строящийся на астраханском судозаводе «Лотос» (входит в ОСК) первый в РФ лайнер для круизов по Каспийскому морю планируют подготовить к навигации 2019 года, несмотря на отставание работ от графика примерно на три месяца. Сейчас специалисты завершают строительство корпуса лайнера, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ОСК.
Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров заложили на астраханском судостроительном заводе «Лотос» в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту расположат рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведут по заказу «Московского речного пароходства», стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей. Суда подобного класса не строили в России более 60 лет.
"Строительство лайнера идет с отставанием от графика примерно на три месяца, но уже есть программа, которая позволит нагнать это отставание. Судостроительный завод предпринимает все возможные меры для выполнения контрактных сроков. ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года", — сказали в пресс-службе.
По информации ведомства, сейчас техническая готовность корпуса круизного лайнера составляет 93%. На астраханском предприятии ведут работы по изготовлению и монтажу систем трубопроводов, фундаментов под оборудование, изготовлению электрослесарного насыщения, производят установку дельных вещей судна. Затем последуют работы по установке механизмов, судовых устройств, электромеханики, а также достроечные работы.
Судостроительный завод «Лотос» — одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны, а также входит в крупнейшую судостроительную компанию России — ОСК.
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