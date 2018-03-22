Валерий Радаев обсудил с инвесторами строительство аэропорта

Глава региона отметил колоссальную поддержку региона спикером Госдумы РФ

Напомним, в четверг 22 марта в Москве Валерий Радаев встретился с руководством компании «Ренова» , на которой обсуждались актуальные вопросы возведения нового аэропортового комплекса. Компания «Ренова» финансирует проект и следит за его реализацией. Особый акцент был поставлен участниками встречи на синхронизации совместных действий.

Было принято решение в самое ближайшее время встретиться вновь на стройплощадке аэропорта в Сабуровке, чтобы своими глазами убедиться в том, как идут работы.