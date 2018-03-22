Ещё
Валерий Радаев обсудил с инвесторами строительство аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валерий Радаев обсудил с инвесторами строительство аэропорта 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Глава региона отметил колоссальную поддержку региона спикером Госдумы РФ.
Напомним, в четверг 22 марта в Москве Валерий Радаев встретился с руководством компании «Ренова», на которой обсуждались актуальные вопросы возведения нового аэропортового комплекса. Компания «Ренова» финансирует проект и следит за его реализацией. Особый акцент был поставлен участниками встречи на синхронизации совместных действий.
Было принято решение в самое ближайшее время встретиться вновь на стройплощадке аэропорта в Сабуровке, чтобы своими глазами убедиться в том, как идут работы.
Кроме того, Валерий Радаев обсудил с председателем Государственной думы итоги президентских выборов в регионе. В ходе обсуждения президентской кампании Радаев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку региона. Были затронуты также ключевые аспекты соглашений, достигнутых во время проведения Первого международного экономического форума в Саратове.
Новости Саратова: последние новости
В Саратове из коллектора достали голодавшую женщину Создатель отравившего Скрипаля газа работал экологом в Саратовской области Найден виновный в падении мальчика в люк с кипятком в Саратове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии167
Угрозы дошли до российской разведки87
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию137
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки73
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение