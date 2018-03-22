Ещё
В 2018 году в Алтуфьеве благоустроят 43 двора и шесть объектов дорожного хозяйства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году в Алтуфьеве благоустроят 43 двора и шесть объектов дорожного хозяйства 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
При формировании программы благоустройства Алтуфьевского района на 2018-й учитывались пожелания жителей, которые поступали в управу и «Жилищник». В согласованном списке территорий — 43 двора и шесть объектов дорожного хозяйства. На объектах будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство ограждений, резинового покрытия, замена малых архитектурных форм, устройство парковочных карманов, реконструкция контейнерных, спортивных и детских площадок. Об этом на встрече с населением 21 марта рассказал глава управы Владимир Кузьменко.
— Напомним, что по итогам голосования на портале «Активный гражданин» победили два адреса для благоустройства детских площадок: ул. Костромская, д. 20 и ул. Бибиревская, д. 19. В программе реконструкции контейнерных площадок — 20 объектов, работа на них продолжается, — отметил Владимир Кузьменко.
Встречи с жителями Алтуфьевского района проходят в третью среду каждого месяца. Принять участие могут все желающие. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Во дворе на Бибиревской снова стало светло по вечерам Адресный указатель дома привели в порядок на Костромской Освещение восстановили во дворе на Инженерной
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана297
Обязательное медстрахование предложили отменить306
Генсек НАТО призвал Россию к ответу327
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Главная фальсификации на этих выборах81
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение