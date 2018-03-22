В 2018 году в Алтуфьеве благоустроят 43 двора и шесть объектов дорожного хозяйства

При формировании программы благоустройства Алтуфьевского района на 2018-й учитывались пожелания жителей, которые поступали в управу и «Жилищник». В согласованном списке территорий — 43 двора и шесть объектов дорожного хозяйства. На объектах будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство ограждений, резинового покрытия, замена малых архитектурных форм, устройство парковочных карманов, реконструкция контейнерных, спортивных и детских площадок. Об этом на встрече с населением 21 марта рассказал глава управы Владимир Кузьменко

— Напомним, что по итогам голосования на портале «Активный гражданин» победили два адреса для благоустройства детских площадок: ул. Костромская, д. 20 и ул. Бибиревская, д. 19. В программе реконструкции контейнерных площадок — 20 объектов, работа на них продолжается, — отметил Владимир Кузьменко.

Встречи с жителями Алтуфьевского района проходят в третью среду каждого месяца. Принять участие могут все желающие. (то)