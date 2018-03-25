Одну спортивную и шесть детских площадок планируется благоустроить в Алтуфьево до конца года

Одну спортивную и шесть детских площадок планируется благоустроить в столичном районе Алтуфьево в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Шесть детских и одну спортивную площадку планируют благоустроить в Алтуфьево в текущем году. Планируется благоустройство детских площадок по адресам: ул. Инженерная, д. 26, корп. 2, Алтуфьевское шоссе, д. 62В, ул. Костромская, д. 4, проезд Черского, д. 9, а также, выбранных на портале «Активный гражданин» — ул. Костромская д. 20 и ул. Бибиревская, д. 19. Кроме того, в Путевом проезде, д. 40, корп. 2 планируют благоустроить спортивную площадку», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помимо этого, во дворе на Алтуфьевском шоссе, д. 60 будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство пешеходной дорожки и заградительных столбиков.