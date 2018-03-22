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Руководители УК приняли участие в обучающем семинаре Госжилинспекции Подмосковья
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Руководители УК приняли участие в обучающем семинаре Госжилинспекции Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области в четверг провела первый в текущем году обучающий семинар для руководителей управляющих организаций, в нем приняли участие порядка 30 человек, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«22 марта в Госжилинспекции Московской области прошел первый в 2018 году обучающий семинар для руководителей управляющих организаций. В нем приняли участие около 30 человек. Семинары, которые надзорное ведомство организует совместно с саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства управляющих организаций Московской области, посвящен корректному начислению платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом изменений в жилищном законодательстве», — отмечается в сообщении.
На семинаре рассмотрели наиболее острые вопросы, связанные с начислением платы за горячее водоснабжение по двухкомпонентным тарифам, отопление, а также коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, руководителям УК рассказали о наиболее актуальной судебной практике Московской области.
«Данная площадка позволяет проводить реальную профилактику нарушений действующего законодательства. Ведь неправомерно начисленные коммунальные платежи являются одной из наиболее актуальных и острых проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
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