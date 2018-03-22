Андрей Шабалин: «Число нарушений антикоррупционного законодательства в области по итогам прошлого года снизилось»

По итогам аудита органов исполнительной власти и местного самоуправления, проведенного управлением по противодействию коррупции регионального Правительства в прошлом году, было выписано 93 рекомендации. К настоящему времени все они исполнены, недостатки устранены. Таковы итоги отчета о результатах антикоррупционной проверки, которые были представлены сегодня на заседании областной комиссии по противодействию коррупции. Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Андрея Шабалина.

— Прежде всего позвольте довести до вашего сведения поступившую из прокуратуры Ярославской области информацию о состоянии законности в сфере противодействия коррупции в регионе в прошлом году, — сказал Андрей Шабалин. — Количество нарушений антикоррупционного законодательства в целом снизилось. В 2017 году зафиксировано 1266 фактов, тогда как в предыдущем, 2016-м — 1779. Несмотря на то, что снижение есть, цифры все равно немаленькие, а это неприемлемо. Необходимо усиливать работу в сфере противодействия коррупции.

По словам начальника областного управления по противодействию коррупции Дениса Курицына, всего в прошедшем году проведено девять аудитов органов исполнительной власти и местного самоуправления. Антикоррупционная проверка прошла в департаментах ветеринарии, госжилнадзора, здравоохранения и фармации, госзаказа, ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, а также в администрациях Первомайского, Мышкинского, Даниловского районов и города Рыбинска . Проведенный анализ показал: требования российского и областного законодательства в сфере противодействия коррупции в целом выполняются.

— Недостатки деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в большей степени носят типовой характер и не влекут нарушений требований законодательства в этой сфере, — уточнил Денис Курицын. — К наиболее распространенным можно отнести неуказание конкретных сроков выполнения мероприятий по противодействию коррупции, отсутствие должного контроля за их исполнением, неудовлетворительное наполнение разделов «Противодействие коррупции» на официальных сайтах и несвоевременную актуализацию нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности. Однако выявлялись и существенные недостатки, непосредственно влияющие на организацию профилактики коррупции.

Также было отмечено, что в 2017 году управлением проведено 134 проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в учреждениях региона. В результате использования методических рекомендаций количество выявляемых в ходе проверок недостатков уменьшилось. Если во втором полугодии 2016 года их было 10, то в этом же периоде 2017-го — всего 5.

В планах на текущий год — продолжение формирования единых подходов к выполнению в государственных учреждениях региона требований законодательства о противодействии коррупции, а также дальнейшее оказание практической помощи учреждениям региона при проведении мероприятий по профилактике коррупции.

В июле 2017 года управлением была проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). В адрес учреждения направлена справка с девятью рекомендациями.

Как рассказал директор МФЦ Александр Воронцов , в целях внедрения антикоррупционных стандартов установлены общие правила и принципы поведения работников. Они закреплены в Кодексе этики служебного поведения. Во всех филиалах ежеквартально проводятся беседы, касающиеся вопросов недопущения коррупционных проявлений и ответственности за совершение противоправных действий. На стендах размещаются просветительские материалы по вопросам формирования антикоррупционного поведения. В текущем году всем этим вопросам будет также уделено пристальное внимание.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос обеспечения контроля за эффективным использованием бюджетных средств и госимущества в прошлом году. Отчет о проведенных проверках был представлен контрольно-счетной палатой региона.