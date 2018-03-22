Недалеко от Волоколамска чувствуется резкий запах

При подъезде к подмосковному Волоколамску ощущается резкий запах, в самом городе запах не чувствуется, об этом сообщает РИА Новости . В среду за медицинской помощью из-за запаха обратилось несколько десятков местных жителей.

Запах происходит от мусорного полигона «Ядрово», где был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона.

Роспотребнадзор заявил, что нет превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

У здания Центральной районной больницы Волоколамска, куда местные жители обращались в связи с ухудшением самочувствия, в среду возник стихийный митинг, произошла потасовка. Собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова . На место прибыл и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , однако успокоить людей ему не удалось.

минздрав и Ситуацией вокруг отравления детей в Волоколамске заинтересовалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова . Она направила обращения в прокуратуру ГУВД Подмосковья.

Дегазация полигона должна завершиться к июню.