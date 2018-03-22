Главу Котласского района выберут из двух женщин

Ольга Коробова. В Котласском районе местные депутаты выберут главу района из двух кандидатур. Конкурсный отбор прошли Татьяна Сергеева

Всего в конкурсе по новой системе выбора глав принимало участие пять человек. В финал вышли двое. Свой выбор котласским депутатам предстоит сделать 23 марта на сессии районного Собрания.

Бывшая глава Котласского района Светлана Бральнина (Бачурихина), которая работала в этой должности три срока, сейчас ждет другого срока — тюремного. Она находится под арестом. В вину Бральниной вменяют два эпизода получения взятки, хищение чужого имущества, присвоение денежной премии своего подчинённого и 19 эпизодов мошенничества.