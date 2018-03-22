СМИ: Движение «Голос» использует лазейку в законе об иностранных агентах

В законе «Об иностранных агентах» найдена лазейка, позволяющая организациям из реестра получать средства от любых источников — в том числе иностранных. Этой возможностью, по данным РЕН, воспользовалось движение в защиту прав избирателей «Голос».

Как выяснили журналисты, сбора пожертвований «Голос» использует НКО, которое не входит в список иноагентов Минюста : такой организацией оказалась «Лига избирателей» — у нее есть право собирать принимать денежные средства от зарубежных источников.

При оформлении пожертвования, которые ведет «Голос» на официальном сайте движения, происходит переход на электронный кошелек, где в качестве получателя платежа указан Фонд «Лига избирателей»:

Эксперты называют главной целью движения «Голос» вовсе не наблюдение за электоральными процессами в России , а создание вокруг выборов ореола нелегитимности.

«Голос» был создан десять лет назад с целью дискредитации и делегитимации избирательного процесса в России. Это единственная цель этой организации, которая заслуженно имеет статус иностранного агента, поскольку на протяжении нескольких лет финансировалось из-за рубежа из разнообразных деструктивных фондов и по рекомендации враждебных Российской Федерации западных think tank’ов, напомнил «Ридусу» ранее глава Института новейших государств Алексей Мартынов

Как уже писал «Ридус», на счета «Голоса» поступают весьма круглые суммы. Только в 2011 году движение получило более трех миллионов долларов, а в 2012 — почти еще столько же.