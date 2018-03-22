СМИ: Движение «Голос» использует лазейку в законе об иностранных агентах 

В законе «Об иностранных агентах» найдена лазейка, позволяющая организациям из реестра получать средства от любых источников — в том числе иностранных. Этой возможностью, по данным РЕН, воспользовалось движение в защиту прав избирателей «Голос».
Как выяснили журналисты, сбора пожертвований «Голос» использует НКО, которое не входит в список иноагентов Минюста: такой организацией оказалась «Лига избирателей» — у нее есть право собирать принимать денежные средства от зарубежных источников.
При оформлении пожертвования, которые ведет «Голос» на официальном сайте движения, происходит переход на электронный кошелек, где в качестве получателя платежа указан Фонд «Лига избирателей»:
Эксперты называют главной целью движения «Голос» вовсе не наблюдение за электоральными процессами в России, а создание вокруг выборов ореола нелегитимности.
«Голос» был создан десять лет назад с целью дискредитации и делегитимации избирательного процесса в России. Это единственная цель этой организации, которая заслуженно имеет статус иностранного агента, поскольку на протяжении нескольких лет финансировалось из-за рубежа из разнообразных деструктивных фондов и по рекомендации враждебных Российской Федерации западных think tank’ов, напомнил «Ридусу» ранее глава Института новейших государств Алексей Мартынов.
Деятельность «Голоса», как выяснили журналисты, оплачивается из средств Европейской платформы за демократические выборы (ЕПДВ), директором которой является Штефани Шиффер. Официальными спонсорами ЕПДВ являются МИД ФРГ, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Европейский парламент, «Фонд Маршалла» (США), Фонд «Открытая Россия» (Великобритания), «Фонд Марион Денхофф» (Германия) и другие финансовые организации Запада.
Как уже писал «Ридус», на счета «Голоса» поступают весьма круглые суммы. Только в 2011 году движение получило более трех миллионов долларов, а в 2012 — почти еще столько же.