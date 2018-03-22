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Мужчина воткнул ножку табурета в лицо приятеля в Нижнем Новгороде
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Мужчина воткнул ножку табурета в лицо приятеля в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, рабочего одного из футбольных стадионов, который обвиняется по ч.2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Об этом Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Анна Хохлова.
По данным следствия, преступление произошло в апреле 2016 года в палисаднике одного из домов по улице М. Тореза в Московском районе, где компания мужчин распивала алкоголь. Один из них — 44-летний мужчина сделал замечание другому, за то, что жена последнего часто ходит с синяками. Мужчина рассердился, взял деревянный табурет с металлическими ножками и ударил «обидчика» табуретом по голове. Удар выступающей частью ножкой табурета пришелся чуть выше надбровной дуги. Спустя какое-то время потерпевший был госпитализирован.
Врачи обнаружили в черепе пострадавшего застрявшую пластиковую заглушку от ножки табурета, которую и извлекли.
В результате полученной травмы мужчина получил неизгладимое обезображивание лица.
Ранее сообщалось о том, что 24-летний нижегородец убил молотком отчима за оскорбление матери.
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