Мужчина воткнул ножку табурета в лицо приятеля в Нижнем Новгороде

Московский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, рабочего одного из футбольных стадионов, который обвиняется по ч.2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Об этом Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Анна Хохлова.

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2016 года в палисаднике одного из домов по улице М. Тореза в Московском районе, где компания мужчин распивала алкоголь. Один из них — 44-летний мужчина сделал замечание другому, за то, что жена последнего часто ходит с синяками. Мужчина рассердился, взял деревянный табурет с металлическими ножками и ударил «обидчика» табуретом по голове. Удар выступающей частью ножкой табурета пришелся чуть выше надбровной дуги. Спустя какое-то время потерпевший был госпитализирован.

Врачи обнаружили в черепе пострадавшего застрявшую пластиковую заглушку от ножки табурета, которую и извлекли.

В результате полученной травмы мужчина получил неизгладимое обезображивание лица.

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