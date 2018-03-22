Можно ли «измерить» половую ориентацию человека

Вопросами половой ориентации человека долгое время занимался очень известный американский биолог, профессор зоологии и энтомологии Альфред Чарльз Кинси.

В 1947 году этот выдающийся ученый даже основал Институт по изучению пола и секса, который впоследствии стал носить его имя. [С-BLOCK]

Кинси один из первых открыто заговорил о том, человеческое общество нельзя воспринимать как совокупность стопроцентных гетеросексуалов и стопроцентных гомосексуалов. Всегда есть переходные стадии, отличающиеся тем, что у того или иного гетеросексуального мужчины или женщины в разной мере могут присутствовать гомосексуальные черты.

Ученый был знатоком не только человеческой биологии, но и поведения животных, насекомых. В своих революционных на тот момент работах он акцентировал внимание на том, что в природе вообще редко встречаются дискретные (прерывные) точки. Обычно существует плавный переход из одного состояния в другое. Мужчины (как в равной мере и женщины) не представляют собой два отдельных мира: строго гомосексуальный и строго гетеросексуальный.

Нельзя делить человеческое сообщество на «ягнят» и «козлищ» (по образному определению самого Кинси). Даже гетеросексуальный джентльмен, имеющий в себе скрытые женственные черты, при определенных обстоятельствах может вступать в гомосексуальные контакты. Яркие тому примеры можно наблюдать в армейских коллективах, в среде подводников, заключенных. [С-BLOCK]

Альфред Кинси был выдающимся в своей сфере ученым. Он не только снял завесу с табуированной до этого темы, но и стал в некотором роде провозвестником сексуальной революции 60-х. Для определения степени гомо— и гетеросексуальности Кинси разработал особый тест, который сейчас носит его имя.

Половая ориентация по этой методике определяется по семибальной шкале: от нуля (стопроцентная гетеросексуальность) до шести (стопроцентная гомосексуальность). Альфредом Кинси также был введен дополнительный критерий — асексуальность, когда человек практически равнодушен к половой жизни. В тесте такое состояние определяется буквой «Х».

Тест Альфреда Кинси очень прост. Тестируемому предлагают ответить на два десятка вопросов, касающихся его половых предпочтений и симпатий. На базе полученных ответов и делается вывод, как много в определенном индивидууме женского и/или мужского. [С-BLOCK]

Альфред Чарльз не только разработал эту методику, но и проверил ее на десятках испытуемых. Ученый сделал вывод, что около 11,6% молодых (20-35 лет) белых американцев являются бисексуалами. Эти люди набрали 3 балла по шкале половой идентификации, что определяется как бисексуальность. У женщин этот показатель немного ниже — 7%.

В более поздние годы результаты полученных Кинси данных и вся его теория были поставлены под сомнение. В 90-е годы в США провели еще одно крупномасштабное тестирование, согласно которому число бисексуалов распределилось следующим образом: 3,3% — среди мужчин, 2,3% — среди женщин.

В 80-х годах прошлого века сразу несколько ученых разработали свои методики определения половой ориентации. Среди них — сексологи Майкл Стормс и Фриц Кляйн. Первый ученый исходил из предположения, что гомосексуализм и бисексуальность — это вообще два разных типа человеческого полового поведения, которые нужно оценивать раздельно. Тест Кинси Стормс считал устаревшим, искажающим действительность.

Схожих взглядов придерживался и Кляйн. Но он пошел еще дальше, разграничив все четыре типа: би-, гомо-, гетеро— и асексуальность. В настоящее время исследования сложной природы человеческого полового поведения все еще ведутся.