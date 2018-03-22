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Москвичи выбрали, в кого стрелять — в тигра или Цекало
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Москвичи выбрали, в кого стрелять — в тигра или Цекало 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сотрудники проекта «Вечерний Ургант» попросили москвичей выбрать между последним в мире уссурийским тигром и Александром Цекало. Постановка вопроса удивила интернет-пользователей.
Команда шоу «Вечерний Ургант» нашла оригинальный способ поздравить актера и продюсера Александра Цекало с днем рождения.
«Мы подготовили поздравление от всех москвичей, задав им вопрос: представьте ситуацию, что последний живущий на Земле уссурийский тигр напал на Александра Цекало, а у вас в стволе только один патрон… В кого ты выстрелишь, москвич?», — написали они в официальном Instagram, и разместили ролик с ответами.
Одни респонденты сказали, что им очень нравится Цекало, поэтому они скорее всего выстрелили бы в тигра, другие заявили, что тигра жаль, и они выстрелили бы в Цекало. Самые гуманные отметили, что выстрелили бы в воздух, напугав тем самым тигра.
В комментариях к посту подписчики, что постановка вопроса слишком жестокая:
«Ваня, шутка, однако не очень задалась, перебор», — заявила nahodka_77.
«Совершенно дурацкая шутка со стороны Урганта», — считает nahodka_77.
«Весьма цинично, и что-то мне не смешно», — написала iriskasorokina.
Добавим, 22 марта Александру Цекало исполнилось 57 лет.
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