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В Волгограде недобросовестного председателя ТСЖ оштрафовали на 5 000 рублей
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В Волгограде недобросовестного председателя ТСЖ оштрафовали на 5 000 рублей 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд оштрафовал председателя ТСЖ «Красный дом» в Волгограде на 5 000 рублей за игнорирование обращение собственника жилья.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчина попросил главу товарищества предоставить ему информацию о деятельности ТСЖ. По закону тот должен был ответить ему в течение 10 дней. Однако председатель товарищества направил жильцу информацию намного позже. Более того, мужчина не дал ему ответ на заданный вопрос. Прокуратура привлекла председателя ТСЖ за это к административной ответственности через суд.
Добавим, что после вмешательства прокуратуры председатель направил жильцу запрашиваемую им информацию.
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