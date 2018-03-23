В Волгограде недобросовестного председателя ТСЖ оштрафовали на 5 000 рублей 

Суд оштрафовал председателя ТСЖ «Красный дом» в Волгограде на 5 000 рублей за игнорирование обращение собственника жилья.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчина попросил главу товарищества предоставить ему информацию о деятельности ТСЖ. По закону тот должен был ответить ему в течение 10 дней. Однако председатель товарищества направил жильцу информацию намного позже. Более того, мужчина не дал ему ответ на заданный вопрос. Прокуратура привлекла председателя ТСЖ за это к административной ответственности через суд.
Добавим, что после вмешательства прокуратуры председатель направил жильцу запрашиваемую им информацию.