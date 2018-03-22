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На Ямале изменился режим работы зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале
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На Ямале изменился режим работы зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, с 16:00 участок Аксарка — Салемал — Панаевск зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыт для проезда всех видов автомобилей массой до 20 тонн, участок Панаевск — Яр-Сале открыт только для полноприводного транспорта массой до 20 тонн. Остальные сезонные трассы работают в штатном режиме.
Дорожники рекомендуют автомобилистам не выезжать на закрытые трассы.
«Пользователей просят сообщать о проблемных участках зимников и застрявших автомобилях дежурным на КПП», — отмечают в пресс-службе главы региона.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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