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Каток на улице Плещеева стал одним из лучших в районе по содержанию
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Каток на улице Плещеева стал одним из лучших в районе по содержанию 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
На минувшей встрече главы управы Вадима Бужгулашвили с жителями района, которая состоялась в среду, 21 марта, подвели итоги организации зимнего отдыха в Бибиреве. По словам заместителя главы управы по работе с населением Елены Мориной, в течение всего зимнего периода управа занималась мониторингом содержания катков в районе.
-Дважды в неделю специалист управы выходит проверять содержание катков. По итогам мониторинга информация доводится до ГБУ «Жилищник», все поступившие замечания своевременно устраняются. Кроме того, нами был составлен рейтинг лучших по содержанию ледовых площадок, — отметила Морина.
Так, согласно презентации, сопровождающей доклад замглавы, первое место в этом списке занял каток с естественным покрытием по адресу улица Плещеева, дом 9. Вторую строчку занял каток на Плещеева, дом 14А, а третьей стала ледовая площадка возле дома 10 по улице Лескова. (ип)
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