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«Более „зелёного“ союзника вам не найти». Панов поддержал защитников Копосовской дубравы
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«Более „зелёного“ союзника вам не найти». Панов поддержал защитников Копосовской дубравы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Встреча Владимира Панова с сормовичами проходила в ДК «Красное Сормово». Зал был полон. Дали слово и Комитету защиты волжской поймы.
— Мы в прошлом году подали полный пакет документов в администрацию города о возвращении территории рекреационного статуса, с зоны застройки на зону рекреации, — сказала активист комитета Мария Попова. — Областное правительство сейчас нас поддерживает… Никитин уже высказался, что он тоже за сохранение пойменных лугов. Нам сейчас не хватает всего одной подписи, под постановлением о назначении публичных слушаний.
Комитет предлагает провести публичные слушания по «зеркальной» смене зонирования (с зоны застройки на зону рекреации) на конец апреля.
— Я — бывший зампред комитета по экологии Государственной думы Российской Федерации, более «зелёного» союзника вам не найти. Поэтому за последнюю подпись не переживайте: она будет, — ответил глава города. — У нас был еще один вопрос — это Почаинский овраг в Нижегородскойм районе. Вчера я подписал документ о расторжении договорных отношений с компанией [застройщиком]. И теперь наш Почаинский овраг тоже будет в безопасности.
И вопрос, и ответ были встречены аплодисментами.
В ноябре прошлого года в NN.ru пришел ответ из областного минстроя, где чиновники обещают восстановить рекреационную зону в Копосовской дубраве. В то же время они отмечают, что на такой большой территории «целесообразно размещение и иных зон, в том числе жилищного строительства».
С 1 января 2017 года градосроительные полномочия вернулись в мэрию, и она могла бы провести смену зонирования. Однако в конце года они опять перешли областному правительству.
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