«Росэлектроника» разработала новый микроконтроллер для электродвигателей

Фото: Антон Тушин

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали микроконтроллер для управления электродвигателями любого типа с производительностью 250 млн операций в секунду. Эксплуатационные испытания изделия планируется начать осенью 2018 года. В настоящее время с потенциальными потребителями обсуждается состав и функциональность периферии.

Разработчиком 32-разрядного микроконтроллера 1921ВК024 выступило воронежский НИИ электронной техники» (НИИЭТ), входящий в концерн «Созвездие»

Микроконтроллер предназначен для использования в системах электропривода различного типа, в том числе станков с ЧПУ, робототехники, агрегатах, применяемых в нефтегазовой промышленности, сельскохозяйственном производстве и энергетике, а также в средствах измерений, медицинском оборудовании.

Микроконтроллер управляет частотой и направлением вращения вала электродвигателя, контролем и стабилизацией крутящего момента, процессом торможения, остановкой двигателя и его отключением от электрической сети при аварийных режимах работы. Мощное производительное ядро и специально разработанная дополнительная периферия позволяют применять микроконтроллер в высокопроизводительных системах для высокоточного определения положения, направления и скорости вращения вала.

При этом объем внутрикристальной энергонезависимой памяти микроконтроллера позволяет разместить в ней управляющую программу практически любой сложности, что исключает необходимость использования внешних микросхем памяти.

В настоящее время НИИЭТ серийно выпускает 8— и 16-разрядные микроконтроллеры для управления электродвигателями.

Кроме того, предприятие выводит на рынок Ga/N-транзисторы для сетей связи 5G. Выходная мощность приборов — от 5 до 50 Вт, коэффициент усиления по мощности — от 9 до 13 дБ, КПД стока — не менее 45% на тестовой частоте 4 ГГц и 2,9 ГГц. Изделия уже прошли испытания в составе аппаратуры квадрокоптеров, радиостанций и аппаратуры локации аэропортов.