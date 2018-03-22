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Что связывает Елену Летучую и Ингеборгу Дапкунайте?
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Что связывает Елену Летучую и Ингеборгу Дапкунайте? 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Елена Летучая (39) недавно рассказала своим подписчикам, что за зиму набрала несколько лишних килограммов. Чтобы избавиться от них, телеведущая отправилась в дорогой оздоровительный центр в Испании, на побережье Коста-Бланка. Там для нее разработали специальную программу, которая поможет ей сбросить целых три килограмма. Именно столько набрала ведущая за последние полгода. Но помимо оздоровительной программы, Летучая приобрела новую подругу — Ингеборгу Дапкунайте (55). Актриса написала у себя в соцсети: Познакомилась с прекрасной @elenapegas оздоровляемся. Судя по всему, подруги не расстаются. Елена Летучая ежедневно выкладывает фото и ролики с Ингеборгой: Мы остановиться не можем, улыбаемся и улыбаемся? и шлем Вам Лучики Летучики из Испании.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 20 Мар 2018 в 12:19 PDT  Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 21 Мар 2018 в 9:03 PDT  Поклонники актрис считают, что девушки подружились неслучайно, ведь обе известны своим позитивным отношением к жизни и хорошим чувством юмора. И разница в возрасте дружбе уж точно не помеха! Подписчики отмечают, что знаменитости в прекрасной форме: «Какая позитивная энергия, глаз радуется?», «Прикольные девчонки вы)))! „Хохотушки, сразу видно)))“, „Обожаю Ингеборгу, время над ней не властно!“, „Девушки мечты, две остроумные блондинки!“. Читай также о том, что Ингеборга Дапкунайте втайне ото всех развелась с мужем.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 20 Мар 2018 в 9:34 PDT
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