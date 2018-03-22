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Молодых юристов избавили от адвокатского оброка
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Молодых юристов избавили от адвокатского оброка 

Legal.Report 1 час назад
Способ избавить юристов, претендующих на адвокатский статус, от оброка в виде обязательной подписки на «Адвокатскую газету», нашли в Адвокатской палате Удмуртии.
В мае 2017 года совет Федеральной палаты адвокато обязала начинающих адвокатов и кандидатов на получение эадвокатского статуса оформлять платную подписку на издание «Новая адвокатская газета» (недавно переименованное в «Адвокатскую газету»). Стажеры адвокатов должны оплачивать подписку на срок своей стажировки. Юристы, сдавшие адвокатский экзамен, при принятии присяги обязаны представлять сведения об оплате подписки на эту газету на три года. А адвокаты со стажем до 5 лет должны подписываться на 5-летний срок (см. на Legal.Report здесь).
Одновременно с этим решением совет ФПА тогда снизил цену годовой подписки на эту газету до 1000 руб. за бумажную версию и до 800 руб. за электронную. Однако позднее стоимость подписки вновь возросла: сейчас цена на года печатной версии издания, которая выходит дважды в месяц, составляет 1500 руб., а электронной версии — 900 руб.
Теперь же в Адвокатской палате Удмуртии решили, что изучать выпуски «Адвокатской газеты» молодые юристы могут бесплатно. Подшивки издания разместили в зале заседаний АП, здесь же находится журнал, где регистрируется факт ознакомления адвокатов с газетой. На основании записи в журнале адвокатам, проработавшим все номера издания за год, засчитывается 5 часов в счет обучения по «Общей программе обучения адвокатов».
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