Звезды во главе с Нюшей и Анной Хилькевич приняли участие во флешмобе против рака груди, а ты?

Акция стала продолжением доброй весенней традицией, запущенной движением «Женское здоровье» и компанией Philips. Она рассказывает о том, что к своему здоровью нужно относиться трепетно, особенно девушкам, которые просто обязаны вовремя проходить диагностику рака молочной железы.

— рассказывают организаторы кампании #япрошла.

Конечно, принять участие в благотворительном флешмобе и стать частью глобального проекта можешь и ты! Просто выкладывай в своем аккаунте Instagram фото в розовых тонах с хэштегами #япрошла #женскоездоровье #philips #hello и рассказом о том, что следить за здоровьем груди несложно, а главное — нужно!

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Фото: пресс-служба, Instagram