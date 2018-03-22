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Звезды во главе с Нюшей и Анной Хилькевич приняли участие во флешмобе против рака груди, а ты?
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Звезды во главе с Нюшей и Анной Хилькевич приняли участие во флешмобе против рака груди, а ты? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Акция стала продолжением доброй весенней традицией, запущенной движением «Женское здоровье» и компанией Philips. Она рассказывает о том, что к своему здоровью нужно относиться трепетно, особенно девушкам, которые просто обязаны вовремя проходить диагностику рака молочной железы.
Чтобы еще максимально распространить информацию и привлечь как можно больше людей к проблеме, идею акции поддержали лидеры мнений — знаменитости. Флешмоб прошел на их страничках в социальных сетях, где более двух десятков селебрити, в числе которых Нюша, Анна Хилькевич, Альбина Джанабаева, Александра Савельева, Анна Седокова, Елена Летучая, Жанна Бадоева и многие другие поделились со своими подписчиками хэштегом компании #япрошла в знак поддержки движения.
— рассказывают организаторы кампании #япрошла.
Конечно, принять участие в благотворительном флешмобе и стать частью глобального проекта можешь и ты! Просто выкладывай в своем аккаунте Instagram фото в розовых тонах с хэштегами #япрошла #женскоездоровье #philips #hello и рассказом о том, что следить за здоровьем груди несложно, а главное — нужно!
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Фото: пресс-служба, Instagram
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