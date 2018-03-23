Смертность от туберкулеза в Новосибирской области за пять лет снизилась почти в два раза

"За пять лет заболеваемость туберкулезом снизилась со 116 на 100 тыс. населения до 96,2 на 100 тыс. населения. При этом смертность от туберкулеза в Новосибирской области за пять лет снизилась на 45%. Если в 2012 году она составляла 24,6 на 100 тыс. населения, то в 2017 году она составила 13,4 на 100 тыс. населения", — сказал он.

По его данным, сейчас на учете фтизиатров в регионе состоит около 5,7 тыс. человек с активной формой туберкулеза, из них 2,5 тыс. человек могут распространять заболевание. Среди детского населения зарегистрировано 138 заболевших. Специалисты настоятельно рекомендуют не отказываться от прививки БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей.

Степанов также рассказал о новых методах диагностики туберкулеза, которые позволяют в течение короткого времени назначить каждому пациенту индивидуальное лечение с учетом именно его чувствительности к лекарству. На доклиническом и клиническом этапе, по его словам, находятся исследования ученых новосибирского Академгородка, разрабатывающих современные способы лечения туберкулеза.