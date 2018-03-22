«Лексусы» и земля в Крыму. Как обогатились генералы и военкомы — «Вести»

«Вести» проанализировали около сотни деклараций и выяснили, как поменялось за это время финансовое состояние военного руководства. Что интересно, самыми успешными в нашем рейтинге оказались областные военкомы. Они обзавелись автомобилями, квартирами и земельными участками.

У первого зама Генштаба Игоря Колесника в 2014 году в декларации была служебная квартира в Ровно на 78 кв. м и Skoda Octavia 2007 года выпуска, которая исчезла из документа в 2016-м. Возможно, он ее продал за 20 тыс. грн — именно столько указано в строке «Доходы от отчуждения движимого имущества». Но в 2016-м у семьи появилось два земельных участка — на 1200 кв. м в Карпиловке Черниговской области и 1000 кв. м в Ровно. Кроме того, в документе теперь фигурируют две квартиры во Львове : одна принадлежит генералу пополам с дочерью, а вторая — супруге и еще двоим.

Александр Локота, начальник штаба оперативного командования «Север» ВСУ, в 2015-м стал владельцем сразу двух квартир. Одну — в Днепре на 100 квадратов — он получил от Минобороны , вторую — в Новомосковске Днепропетровской области (почти на 60 кв. м) — купил в складчину с мамой.

У генерала Виктора Бокия, заместителя начальника Генштаба ВСУ, в 2015-м появился земельный участок в селе Михайловка-Рубежовка (возле Ирпеня) Киевской области. Тогда же его супруга купила и 24 сотки в Ровненской области, неподалеку от места работы. Она работает в одной из военных частей телефонистом и получает пенсию.

Хранят наличку

Судя по декларациям, у генералов получается делать накопления. У первого зама командующего Воздушных сил ВСУ, генерал-майора Вячеслава Шамко на счете $7 тыс. У супруги — $1024, €1792 и 8400 грн. Еще 207 тыс. грн у семьи хранится наличными. Хотя еще в 2015-м у них в общей сложности было $5,5 тыс., €1,6 тыс. и 14 тыс. грн. В прошлом году генерал получил 320 тыс. грн зарплаты (порядка 26,6 тыс. грн в месяц).

У генерала Руслана Хомчака, командующего оперативного командования «Юг» Минобороны, за 2017 год задекларировано $34 тыс., €10 тыс., 20 тыс. грн и 10 тыс. налички. В 2015-м денег было меньше: $21 тыс. и €7 тыс. А у командующего Сухопутных войск ВСУ Сергея Попко под подушкой $34 тыс. и 180 тыс. грн, на счетах — чуть более 40 тыс. грн. В декларации за 2015 год он указал $29 тыс.

У военкомов «Лексусы»

Но, как оказалось, областные военкомы намного лучше себя чувствуют, нежели генералы. Например, Евгений Курбет, который возглавляет комиссариат в Черкасской области и получает, судя по декларации, примерно 15 тыс. грн в месяц, в 2016-м приобрел 2 га земли в селе Красеновка Черкасской области за 96 тыс. грн. При этом у него есть квартира (86 квадратов) в Черкассах , дом почти на 200 кв. м, а у супруги — дача на 250 квадратных метров. Кроме того, у семьи еще имеются три участка.

Военный комиссар Львовской области Александр Тищенко в декларации за прошлый год указал покупку «Лексуса» 2008 года. За весь 2017-й он заработал 213 тыс. грн и 15 тыс. грн пенсии, а супруга Надежда, которая трудится во «Львовгазсбыте», — 81 тыс. грн.

Сергей Присяжнюк, военком Хмельницкой области, в 2016 году обзавелся земельным участком в 2000 квадратов в с. Гринчук Каменец-Подольского района. А его супруга в 2017 году стала владелицей 1000 кв. м в Хмельницкой области. Покупки были и у военкома Черниговской области Александра Криворучко : в 2016 году приобрел квартиру в Чернигове , а за год до этого — 4 га в селе Липянка Черкасской области.

Семья военного комиссара Кировоградской области Ярослава Кучера за четыре года приобрела два автомобиля: Toyota Camry и Renault Sandero. А в Николаевской области даже разразился скандал. В феврале этого года областной военкомат возглавил Сергей Иванов . А его предшественник и однофамилец Александр Иванов лишился должности за то, что на служебной Toyota возил родственников в границе с Крымом . Новоназначенному военкому в декларации похвастаться нечем. А вот «попередник» в 2015-м приобрел 1,8 га в с. Зеленый Яр и квартиру в Николаеве на 45 квадратов за 80 тыс. грн. Также у него есть 15 соток земли в Лучистом на побережье Крыма, небольшой земельный участок и гараж в Алуште

Военный прокурор арендует дом у отца

Военный прокурор Западного региона, врио военного прокурора сил АТО Олег Сенюк звание генерал-майора получил летом прошлого года. Кстати, он является зятем экс-замгенпрокурора Александра Атаманюка. А его супруга Вита трудится в Генпрокуратуре

Судя по их декларациям, за последний год Олег Сенюк бесплатно арендовал дом на 182,6 кв. м во Львове у Сенюка Владимира Михайловича (вероятно, своего отца). Также он получил служебную квартиру площадью 93,3 кв. м.

При этом его супруга владеет дачей в 221 кв. м и участком в с. Гатне под Киевом, у семьи есть 1000 кв. м в селе Воронькив Киевской области, у дочери — квартира в 113 кв. м в Киеве, а у самого Сенюка — участок в 600 кв. м во Львове и дачный домик.

«Вести»