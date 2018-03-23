Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил миллион долларов

США бывший заключенный стал миллионером. Лоуренс МакКинни из штата Теннесси большую часть своей жизни провел в тюрьме. 31 год мужчина отбывал наказание за изнасилование и кражу со взломом. Однако в 2009 году по делу появились новые улики, которые помогли доказать невиновность Лоуренса. 61-летнего мужчину освободили из мест лишения свободны и выдали 75 долларов в качестве компенсации за разрушенную жизнь.

«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», — цитирует МакКинни Lenta.ru

Однако потребовать более справедливого возмещения он смог лишь в 2017 году, после того как его реабилитировал губернатор штата. В марте состоялась комиссия, на которой власти взяли на себя обязательство выплатить пострадавшему в результате судебной ошибки максимальный размер компенсации — один миллион долларов.

Средства будут выдаваться постепенно. Сначала Лоуренс получит 353 тысячи долларов, а остаток разделят на ближайшие десять лет. Сообщается, что в случае смерти мужчины средства буду направлены его жене и наследникам.