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Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил миллион долларов
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Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил миллион долларов 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Мир24
В США бывший заключенный стал миллионером. Лоуренс МакКинни из штата Теннесси большую часть своей жизни провел в тюрьме. 31 год мужчина отбывал наказание за изнасилование и кражу со взломом. Однако в 2009 году по делу появились новые улики, которые помогли доказать невиновность Лоуренса. 61-летнего мужчину освободили из мест лишения свободны и выдали 75 долларов в качестве компенсации за разрушенную жизнь.
«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», — цитирует МакКинни Lenta.ru.
Однако потребовать более справедливого возмещения он смог лишь в 2017 году, после того как его реабилитировал губернатор штата. В марте состоялась комиссия, на которой власти взяли на себя обязательство выплатить пострадавшему в результате судебной ошибки максимальный размер компенсации — один миллион долларов.
Средства будут выдаваться постепенно. Сначала Лоуренс получит 353 тысячи долларов, а остаток разделят на ближайшие десять лет. Сообщается, что в случае смерти мужчины средства буду направлены его жене и наследникам.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что отсидевшего по ошибке 27 лет британца выпустили на свободу. Апелляционный суд Великобритании признал приговор, вынесенный Шону Ходжсону по делу об убийстве 22-летней барменши Терезы де Симоне, незаконным. Лорд главный судья и его коллеги, судьи Ирвин и Уильямс, оправдали Ходжсона на основе анализа ДНК и распорядились освободить подсудимого из-под стражи в зале суда.
Свободная пресса: последние новости
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