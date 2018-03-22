Новое кладбище Ростова зонировано согласно вероисповеданиям

Руководитель департамента ЖКХ Ростова Владимир Сакеллариус рассказал о темпах строительства нового кладбища Ростова. По его словам, кладбище сейчас способно вместить почти 30 000 захоронений, в дальнейшем, при необходимости территорию можно увеличить. «Со временем возможно расширение площади кладбища до 100 тысяч мест» — рассказывает чиновник.

Новое кладбище Ростова будет располагаться в 25 километрах от города, восточнее села Большие Салы. Почти 40 гектар отведено под его территорию. Отдельно чиновник отметил, что предусмотрено разделение зоны захоронений в соответствии с вероисповеданиями. Так, на новом кладбище кроме христианских появятся буддистские и мусульманские кварталы. Новая планировка предполагает разделение территорий захоронений на одиночные и семейные могилы, а также отдельным сегментом организуют пространство для братских могил, склепов и мемориальных сооружений. Там также планируют создать специальную площадку для проведения мероприятий.