Активисты «Гринпис» пытаются помешать отплытию платформы для бурения в Арктике

Активисты экологической организации «Гринпис» высадились на платформе, которая должна отплыть в Арктику для проведения геологоразведочных работ от лица нефтяной компании Statoil, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей организации.

"Двое наших активистов находятся на борту и 13 на воде для того, чтобы убедиться, что буровая установка не покидает порт. Мы готовы оставаться столько, сколько будет нужно", — сказал в интервью агентству Рейтер глава норвежского отделения «Гринпис» Тралс Гулаузен (Truls Gulowsen).

Акция активистов «Гринпис» проходит на западном побережье Норвегии . Платформа принадлежит компании Seadrill и зафрахтована компанией Statoil через подразделение Seadrill — North Atlantic Drilling.

В июне 2016 года норвежское правительство впервые за последние 20 лет дало свое разрешение на работы по поиску и добыче нефти и газа в 10 ранее нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Одним из обладателей лицензии стала, в частности, норвежская компания Statoil.

Организации «Природа и молодежь» и «Гринпис» подали в суд, обвинив в нарушении конституции страны по статье 112 об окружающей среде, и назвали решение властей «инвестициями в разрушенное будущее». Суд состоялся в конце 2017 года и в начале января этого года судья сообщил, что не нашел следов преступления в действиях норвежского государства. Теперь экологические организации Норвегии намерены обжаловать в Верховном суде проигранное ими дело о бурении в Арктике.