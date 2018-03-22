В Москве прошла встреча зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщает пресс-служба администрации региона, основной темой встречи стала реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Предполагается, что это будет основная площадка проведения мероприятий Ганзы-2019, и на её рекеонстукцию требуется 750 млн рублей. Михаил Ведерников рассказал Мутко, что в марте этого года регион направил обращение на имя премьер-министра Дмитрия Медведева и министра спорта Павла Колобкова с просьбой рассмотреть возможность выделения средств из резервного фонда правительства РФ в этом году. Виталий Мутко сообщил, что заявка Псковской области будет поддержана, сейчас главная задача областных властей — оперативно подготовить проект реконструкции «Машиностроителя». Кроме того, вице-премьер пообещал поддержку в вопросе строительства Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках, который по вине недобросовестного подрядчика не был закончен в срок. Из резервного фонда правительства РФ регион получит средства в размере 50 млн рублей для завершения всех работ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».