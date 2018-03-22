Неработающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, будет выплачиваться денежная компенсация

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 года № 73 в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ , утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012года № 1240 внесены изменения.

Так, с 7 февраля 2018 года денежная компенсация неработающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, определяется путем деления 5108 рублей на количество рабочих дней в месяце, в котором указанные лица принимали участие в производстве по делу. Аналогичные положения распространены на работающих граждан, не представивших справку о среднем дневном заработке.

Прокурор САО Лукьянов В. В.