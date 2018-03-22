На улице Советской в Волгограде начали демонтировать изношенную теплотрассу 

Рабочие начали демонтаж старой теплотрассы, расположенной на улице Советской в границах улиц Володарского и Ленина, в общей сложности будет заменено 136 метров трубопровода.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, реконструкция ведется без отключения потребителей от теплоснабжения. Это стало возможным благодаря установке дополнительной запорной арматуре диаметром 500 миллиметров и переключению людей на резервную магистраль. В целом работы стартовали еще 12 марта. Сначала рабочие обеспечили доступ к коммуникациям с помощью спецтехники, а затем разобрали и вывезли бетонные лотки, в которые была уложена теплотрасса.
Напомним, масштабная реконструкция трубопровода, прожженного под улицей Советской и снабжающий горячей водой и теплом почти весь центр Волгограда, началась еще летом 2017 года. Трубопровод не обновлялся более 20 лет. За последние пять лет из-за порывов его латали свыше 50 раз.