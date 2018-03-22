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Съедобные и на память. Вологодские товары начали продавать на постоянной ярмарке в центре города
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Съедобные и на память. Вологодские товары начали продавать на постоянной ярмарке в центре города 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
14 резных павильонов заработали вдоль улицы Сергея Орлова возле арт-объекта «Птица-говорун». Свою продукцию предлагают вологодские предприниматели.
Резные деревянные домики, оформленные в едином стиле, работают с 9 до 20 часов. Здесь для вологжан и туристов — сувениры из дерева, бересты, глины, а также сладости, мед и выпечка.
«Наши пироги можно будет купить каждый день, как в будни, так и в выходные. Сейчас погода становится теплее, а значит, гуляющих будет больше. К тому же поток туристов в этом месте идет постоянно», — рассказала управляющая фирмой по изготовлению и доставке пирогов Ольга Чернова.
Всего на ярмарке сейчас работают 12 местных предпринимателей. Кроме льготной ставки по аренде, для продавцов созданы все условия для комфортной работы: проведено электричество, размещены мусорные контейнеры. Со своей стороны предприниматели соблюдают условие: 70% всего ассортимента должна составлять местная продукция.
Напомним, круглогодичная постоянно-действующая ярмарка открыта по инициативе Администрации города и Центра предпринимательства. Это еще один шаг для поддержки местных производителей.
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