30 нарушений зимней уборки устранили в Сергиево‑Посадском районе

30 нарушений зимней уборки устранили по предписаниям Госадмтехнадзора в Сергиево-Посадском районе Подмосковья , сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

Пересвет. За истекшую неделю в рамках спецоперации «Снегопад» инспекторы Госадмтехнадзора проверили выполнение работ по уборке снега в городских поселениях Сергиев Посад, Хотьково

«Всего было проверено более 50 объектов, из них 15 — социального значения. По результатам проверки было возбуждено 23 административных дела, выданы предписания. В ходе контрольных проверок 12 внутридворовых территорий было очищено от снега, вывезено более 50 кубометров снега, ликвидировано 5 ледяных образований на кровлях зданий», — сказала Витушева.

Она добавила, что всего сначала года сотрудники Сергиево-Посадского отдела добились исполнений предписаний в рамках спецоперации «Снегопад» на 160 объектах.