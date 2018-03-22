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30 нарушений зимней уборки устранили в Сергиево‑Посадском районе
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30 нарушений зимней уборки устранили в Сергиево‑Посадском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
30 нарушений зимней уборки устранили по предписаниям Госадмтехнадзора в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
За истекшую неделю в рамках спецоперации «Снегопад» инспекторы Госадмтехнадзора проверили выполнение работ по уборке снега в городских поселениях Сергиев Посад, Хотьково, Пересвет.
«Всего было проверено более 50 объектов, из них 15 — социального значения. По результатам проверки было возбуждено 23 административных дела, выданы предписания. В ходе контрольных проверок 12 внутридворовых территорий было очищено от снега, вывезено более 50 кубометров снега, ликвидировано 5 ледяных образований на кровлях зданий», — сказала Витушева.
Она добавила, что всего сначала года сотрудники Сергиево-Посадского отдела добились исполнений предписаний в рамках спецоперации «Снегопад» на 160 объектах.
Глава ведомства напомнила требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о необходимости безусловного соблюдения областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства всеми ответственными физическими, должностными и юридическими лицами.
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