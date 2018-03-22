Портал Госуслуг: получить справку о наличии (отсутствии) судимости стало проще

УВД по CАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что получить справку о наличии (отсутствии) судимости стало проще, ведь теперь стало возможным заказать её Онлайн через портал gosuslugi.ru. Такая справка понадобится, если вы хотите, например, получить иностранное гражданство или сотрудничать с финансово-кредитными структурами, а также при трудоустройстве в некоторые организации.

Получение данного документа совершенно бесплатно для обратившегося гражданина. Срок оказания услуги 30 календарных дней.

Подача заявления на получение справки об отсутствии (наличии) судимости в электронном виде — наиболее быстрый и удобный способ получения данного документа.

Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале https://www.gosuslugi.ru/. Процедура регистрации несложная и не займет много времени.

Авторизовавшись на портале, выбираем раздел «Органы власти» в меню предоставляемых услуг.

Заходим в «Министерство Внутренних дел» и в предложенном перечне услуг нажимаем на ссылку «Справка об отсутствии судимости», далее нажимаем на кнопку «Получить услугу».

Переходим к заполнению заявления на получение справки.

Заполняем данные о заявителе из вариантов, предложенных в меню, в качестве кого Вы хотите получить справку: лично на себя, являетесь опекуном, попечителем, законным представителем или доверенным лицом, а также способ получения.

Сведения о заявителе, контактные и паспортные данные загружаются автоматически из настроек личного кабинета.

Далее указываем адрес регистрации и места фактического проживания, если оно не совпадает с адресом прописки.

Здесь же требуется прикрепить к заявлению сканированную версию всех заполненных страниц паспорта и указать сведения о получателе.

Если ФИО и регион проживания заявителя ранее изменялись, необходимо указать эту информацию. Отмечаем способ уведомления о ходе проверки и отправляем заявление в ведомство.

Заявления немедленно поступают в Информационный Центр УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, и в течение 10 дней с момента подачи — обрабатывается.

По результатам рассмотрения заявления в ваш Личный кабинет на Госуслугах будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.

Если в заявке была указана необходимость получения справки в бумажном виде, заберите её в Главном Информационно-аналитическом центре МВД России или в территориальном Отделе МВД России по месту регистрации или пребывания.

Если заявление не прошло проверку, Вам будет направлен отказ с указанием причин.

Информацию о портале Вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по САО сао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.