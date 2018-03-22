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Уличную лестницу отремонтировали на Костромской
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Уличную лестницу отремонтировали на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» отремонтировали уличную лестницу по адресу ул. Костромская, д. 10. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по ремонту наружной лестницы выполнены, перила заменены, ступени очищены от снега, замечания устранены», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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