Уличную лестницу отремонтировали на Костромской

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» отремонтировали уличную лестницу по адресу ул. Костромская, д. 10. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по ремонту наружной лестницы выполнены, перила заменены, ступени очищены от снега, замечания устранены», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)