«Христианство по умолчанию уходит»: усиление позиций нехристианской Европы

Исследование, свидетельствующее о том, что большинство молодых людей из дюжины стран не ассоциируют себя ни с одним из религиозных учений, стало яркой иллюстрацией последовательного движения Европы к постхристианскому обществу.

Швеции и Опрос молодежи в возрасте от 16 до 29 лет показал, что Чехия является наименее религиозной страной в Европе: 91% представителей данной возрастной группы признался в отсутствии какой бы то ни было религиозной принадлежности. Примерно 70-80% молодых жителей Эстонии Нидерландов также назвали себя неверующими.

Самой религиозной европейской страной оказалась Польша , где лишь 17% молодых людей не ассоциируют себя с религией, за ней следует Литва — 25%.

Великобритании только 7% молодых людей являются приверженцами Англиканской церкви, их еще меньше чем католиков (10%). Молодые мусульмане (6%) вот-вот обгонят тех, кто считает себя частью государственной церкви Великобритании.

Эти цифры были опубликованы в докладе профессора теологии и социологии религии в Университете Святой Марии в Лондоне Стивена Булливанта (Stephen Bullivant) под названием «Европейская молодежь и религия». Они основаны на данных Европейского социального опроса (ESS) за 2014-2016 год.

Религия «умирает», говорит ученый. «С некоторыми заметными исключениями молодые люди все чаще не отождествляют себя с религией и не исповедуют никакую веру».

Эта траектория, вероятнее всего, станет еще более выраженной. «Христианство по умолчанию, как норма, уходит и, вероятно, уходит навсегда — или по крайней мере на ближайшие сто лет», — считает Булливант.

Но, по его словам, между странами наблюдаются и существенные различия. «Страны-соседи, обладающие схожим культурным наследием и историей, могут находиться в абсолютно разных ситуациях с точки зрения религии».

Две наиболее религиозные страны, Польша и Литва, и две наименее религиозные, Чешская Республика и Эстония, являются посткоммунистическими государствами.

Тенденция, сложившаяся в отношении религиозной принадлежности, повторяется и тогда, когда молодые люди рассказывают об отправлении ими религиозных обрядов. Только в Польше, Португалии Ирландии более 10% молодых людей сказали, что посещают службы не реже одного раза в неделю.

В Чехии 70% заявили, что они никогда не ходят в церковь или какое-то другое место отправления культа, а 80% признались, что никогда не молятся. В Великобритании, Франции, Бельгии Испании и Нидерландах соответствующие показатели колеблются между 56% и 60% и между 63% и 66%.

Среди тех, кто отождествляет себя с католицизмом, наблюдается большой разброс в уровнях приверженности. Более 80% молодых поляков называют себя католиками, при этом лишь половина из них ходит на службу не реже одного раза в неделю. В Литве, где 70% молодых людей относят себя к католикам, еженедельно на мессу ходят только 5%.

По словам Булливанта, многие молодые европейцы «получают крещение и после этого ни разу не переступают порога церкви. Культурная и религиозная принадлежность просто не передается от родителей к детям. Она из них вымывается».

Цифры, касающиеся Великобритании, частично объясняются высоким уровнем иммиграции, добавляет ученый. «Каждый пятый католик в Великобритании не родился в Великобритании.

»И мы знаем, что уровень рождаемости у мусульман выше, чем у населения в целом, к тому же они демонстрируют гораздо более высокий процент удержания [внутри религии]».

За последние 30 лет в Ирландии наблюдается значительное снижение религиозности, «но по сравнению с другими странами Западной Европы она по-прежнему выглядит довольно религиозной», говорит Булливант.

«Новой настройкой по умолчанию теперь становится «отсутствие религиозной принадлежности», и те немногие по-настоящему религиозные люди оказываются плывущими против течения», — говорит ученый.

«Через 20 или 30 лет господствующие сегодня церкви будут гораздо меньше, но те немногие, кто в них останется, будут безраздельно преданы своей вере».