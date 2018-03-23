Участники семинара HELCOM: Балтийское море загрязнено фосфором и азотом

Международные эксперты нашли горячие точки в Калининградской области . Экологические. В Калининграде в Музее Мирового океана проходит конференция HELCOM. Это аббревиатура Хельсинской комиссии. Горячими точками называют наиболее значимые источники загрязнения.

Участники семинара констатируют печальный факт: Балтийское море загрязнено фосфором и азотом. Водные ресурсы буквально напичканы биогенами. Они вызывают цветение воды.

— Со времени водоросли разлагаются и оседают на дно. Образуется сероводород. Кислорода становится мало, и рыбы могут просто задохнуться. Отравиться токсинами могут и птицы.

В нашем регионе больше всего от фитопланктона страдает Куршский залив, говорят эксперты коалиции «Чистая Балтика». Однако благодаря новым очистным сооружениям в области удалось снизить уровень загрязнения воды.

Михаил Дуркин, представитель коалиции «Чистая Балтика»:

— 200 тон по фосфору мы уже смогли достичь за прошедшие полтора года. По азоту всё несколько сложнее, по азоту такого снижения за счёт очистных сооружений достичь сложно. Нужно работать с сельским хозяйством.

Кристина Берейшиене рассказывает, как проблему с азотом в водных ресурсах решают в Клайпеде

Кристина Берейшиене, представитель водной компании Клайпеды, Литва

— Так как биологическая нагрузка на очистные сооружения уменьшается, а нагрузка по азоту повышается, мы добавляем органику, и тогда наши очистные сооружения могут очищать азот.

Большие объёмы отходов образуются от сельскохозяйственного производства. В Дании чтобы сократить биогенную нагрузку и не засорить Балтийское море, ведут учёт.

Хенрик Бутце-Руненстиерне, представитель Датского общества охраны природы, Дания:

— В Дании сельскохозяйственную горячую точку недавно исключили из списка Хельсинской комиссии. Разработали план. Теперь у нас каждая ферма, каждое растениеводческое предприятие ежегодно отчитывается о поступлении биогенных веществ в Балтийское море. Это значит, что мы можем видеть и контролировать ситуацию.

Сегодня в нашем регионе в списке Хельсинской комиссии находится 9 горячих точек. В том числе нелегальный полигон в посёлке Александра Космодемьянского. Сейчас свалку рекультивируют.

— Технический этап и подразумевает естественно выравнивание самого полигона, выравнивание откосов, это непосредственно работы по предотвращению фильтрата, попадания фильтрата в грунтовые воды и в почву. Это и работы, связанные с извлечением газов, которые образуются в теле полигона.

Далее биологический этап. Когда почва будет подготовлена, землю засеют семенами. И уже в этом году на месте бывшей свалки проклюнутся первые росточки. После полного восстановления площадки региональные власти будут добиваться исключения точки из списка HELCOM.