Принтер, дрожжи и соль: пять самых курьезных достижений науки

Несколько месяцев назад в Гарварде вручили Шнобелевские премии — призы за самые оригинальные исследования, не имеющие особого значения для реальной жизни. Так, высокой наградой были отмечены работы о скорости роста ушей у пожилых людей и об участках мозга, отвечающих за отвращение к сыру. И на этом научное сообщество останавливаться не собирается. «МИР 24» вспоминает пять самых курьезных устройств и открытий, сделанных мировыми учеными в последние дни.

Пивной принтер

Американская компания Ripples придумала и создала устройство для печати на пивной пене. Изобразить можно любую картинку, загруженную в синхронизированное с устройством мобильное приложение. Авторы проекта утверждают, что вкус напитка из-за этого не страдает. По задумке компании, подобные принтеры могут использовать в питейных заведениях, чтобы привлечь внимание клиентов. Но в широкое употребление устройство пока не вошло.

Генномодифицированные дрожжи

Биоинженеры из США создали дрожжи, которые самостоятельно синтезируют ароматические компоненты хмеля — терпеновые спирты. Они придают пенному напитку характерную горечь. Используя такие дрожжи, производители пива смогут не добавлять в сусло хмель — а значит, процесс приготовления станет дешевле и быстрее. Дегустаторы отметили, что вкус такого пива является даже более насыщенным, чем у напитков, сваренных по классической технологии.

Велосипед — рассадник инфекций

Велосипедистки чаще страдают от инфекции мочеполовых путей, пришли к выводу американские ученые. Процесс езды связан с давлением на паховую область, вследствие чего болезнетворные бактерии легче проникают внутрь организма. Кроме того, спортсменки подвергаются риску онемения половых органов из-за пережатия сосудов. Но есть и хорошая новость — поклонницы езды на велосипеде живут более активной интимной жизнью. Правда, что тут причина, а что — следствие, эксперты ответить затруднились.

Соль как средство против глобального потепления

Ученые давно предлагают для защиты от глобального потепления распылять в атмосфере аэрозоли. Но никак не могут выбрать эффективный и безопасный состав смеси. Калифорнийский ученый Роберт Нельсон предложил использовать в этих целях обычную поваренную соль — она обладает высокой отражающей способностью и при этом не препятствует естественной потере энергии планеты через инфракрасное излучение. Распылять частицы соли следует на высоте порядка 18 км, то есть выше облаков и ниже озонового слоя стратосферы.

Огнеупорные обои

Китайские ученые создали устойчивые к огню обои с термодатчиками из оксида графена. Они способны реагировать на повышение температуры и предупреждать хозяев жилища о возможном возгорании. Датчики способны работать в течение пяти минут (для сравнения — «выносливость» предыдущих моделей составляла три секунды). Сами обои отличаются небольшой массой и легко гнутся в разные стороны.

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