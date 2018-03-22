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Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии
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Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В республики прошел конкурс «Формирование комфортной городской среды», всего в ходе голосования приняли около 100 000 человек.
Всего в голосовании приняли участие 10 регионов Карелии.26 проектов было заявлено в рамках акции. И вот, наконец то, определилась три финалиста.
В городе Костомукше побели проект по благоустройству Бульвара Лазарева. В рамках проекта, будет сделано освещение, пешеходные зоны, парковочные месте, а так же озеленение местности.
В Сегеже горожане поддержали приобретение искусственной ели и ограждения для проведения новогодних праздников.
В Кондопоге победу одержал проект благоустройства привокзальной площади. Приводить в порядок это место стали еще в прошлом году. В рамках второго этапа планируется асфальтирование тротуара и обустройство дренажа.
В Медвежьероске победил проект устройства детского парка «Медвежьегорская сказка» в сквере по улице Дзержинского. Там будут установлены деревянные скульптурные композиции.
В городе Беломорске, аж 3 проекта набрали баллы. Это: парк по ул. Солунина и его благоустройство, парк по ул. Пашкова с видеонаблюдением и сквер по ул. Портовое шоссе, где так же пройдет благоустройство.
В городе Пудоже победителем стала детская спортивная площадка на стадионе города. Здесь по плану должны возвести игровую зону и мини — футбольного поля.
В городе Питкяранте люди проголосовали за лыжную трассу. В городе Сортавале облагородят набережную. В городе Олонце лидером стали дорожки для пешеходов по улице Комсомольской.
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