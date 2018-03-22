Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии

В республики прошел конкурс «Формирование комфортной городской среды», всего в ходе голосования приняли около 100 000 человек.

Всего в голосовании приняли участие 10 регионов Карелии.26 проектов было заявлено в рамках акции. И вот, наконец то, определилась три финалиста.

В городе Костомукше побели проект по благоустройству Бульвара Лазарева. В рамках проекта, будет сделано освещение, пешеходные зоны, парковочные месте, а так же озеленение местности.

Сегеже горожане поддержали приобретение искусственной ели и ограждения для проведения новогодних праздников.

В Кондопоге победу одержал проект благоустройства привокзальной площади. Приводить в порядок это место стали еще в прошлом году. В рамках второго этапа планируется асфальтирование тротуара и обустройство дренажа.

В Медвежьероске победил проект устройства детского парка «Медвежьегорская сказка» в сквере по улице Дзержинского. Там будут установлены деревянные скульптурные композиции.

городе Беломорске , аж 3 проекта набрали баллы. Это: парк по ул. Солунина и его благоустройство, парк по ул. Пашкова с видеонаблюдением и сквер по ул. Портовое шоссе, где так же пройдет благоустройство.

В городе Пудоже победителем стала детская спортивная площадка на стадионе города. Здесь по плану должны возвести игровую зону и мини — футбольного поля.