России нужен закон об экологической информации

Скандал вокруг свалки «Ядрово» возле подмосковного Волоколамска лишний раз показал необходимость закона об экологической информации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева , открывая 22 марта международный форум «Экология». Он проходит в Москве в девятый раз с участием более тысячи делегатов из 75 регионов России

Люди должны знать, чем они дышат

«На примере Волоколамска мы видим: нужен закон об экологической информации. Люди вправе знать о состоянии окружающей среды, чем они дышат, какую воду пьют. Нельзя эту информацию скрывать от граждан или их дезинформировать, от этого всем хуже. Люди должны иметь возможность контролировать и влиять на ситуацию», — убеждена вице-спикер Госдумы.

Тимофеева напомнила, что по итогам посвящённого экологии Госсовета в декабре 2016 года президент Владимир Путин поручил Правительству разработать такой закон, но это до сих пор не сделано. Год экологии прошёл, а многие проблемы так и не решены. «Большое количество законодательных инициатив затормозилось, некоторые требуют доведения до логического конца», — признала вице-спикер.

Не менее важной задачей парламентарий назвала согласование с жителями территориальных схем обращения с отходами. «Что такое общественные обсуждения территориальных схем? Поговорили и разошлись? Как учитывается мнение граждан при размещении „мусорных“ объектов? Если мы не ответим на эти вопросы, то митинги протеста могут продолжаться», — предостерегает Тимофеева.

Парламентарии столкнулись с тем, что ни одно профильное ведомство не ведёт полноценного мониторинга «мусорной» реформы, рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и защите природы Владимир Бурматов . По его словам, 3 апреля под эгидой комитета пройдёт селекторное совещание с представителями регионов на эту тему.

«Давайте в рамках парламентского контроля вместе посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день, — предложил Бурматов. — Более того, очень хочется провести примерно в середине этого года «срез» по всем регионам и посмотреть, как осуществляется переход на раздельный сбор мусора. Пока от тех данных, которые нам присылают волонтёры, волосы встают дыбом. Поверх четырёх баков — общая гора отходов».

До сих пор на трубах тех предприятий, которые выбрасывают вредные вещества в воду, не установлены приборы учёта концентрации и химического состава примесей. А ведь это должно было произойти уже с 1 января текущего года. Аналогичная ситуация сохраняется с загрязнением атмосферы. «Производства совершенно не спешат ставить очистные фильтры, им дешевле платить штрафы», — посетовал глава думского Комитета по экологии.

Нужна новая модель управления водными ресурсами

Экологические вопросы не должны решаться в режиме ликвидации последствий, настаивает председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

«Мы видим, что на сегодняшний день порядка 30-40 процентов населения регулярно пользуются водой, которая не соответствует гигиеническим нормам. Всё это требует от нас с вами новой дискуссии, которая должна не только фиксировать отрицательные моменты, но и ставить вопрос о новой модели управления водными ресурсами», — констатировал он.

Также Николаев обратил внимание участников форума на проблему водоохранной зоны Байкала, которую Министерство природных ресурсов попыталось урезать в 10 раз.

«Научный подход, который был предложен изначально для решения этой важной природоохранной и социальной проблемы, нарушен. Без каких-либо общественных обсуждений внесён проект распоряжения Правительства, в котором из того проекта, который подготовлен Академией наук , аккуратно вырезаны отдельные турбазы, отдельные населённые пункты и даже зарезервированы участки земли около берега Байкала», — возмутился депутат.

По мнению Николаева, Госдума взяла курс на самую широкую дискуссию по болезненным экологическим вопросам. Очень важно, что в программе форума очень много площадок, которые посвящены решению практических вопросов и управлению самыми разными направлениями, которые связаны с сохранением экологии.