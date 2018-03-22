России нужен закон об экологической информации 

Скандал вокруг свалки «Ядрово» возле подмосковного Волоколамска лишний раз показал необходимость закона об экологической информации. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, открывая 22 марта международный форум «Экология». Он проходит в Москве в девятый раз с участием более тысячи делегатов из 75 регионов России.
Люди должны знать, чем они дышат
«На примере Волоколамска мы видим: нужен закон об экологической информации. Люди вправе знать о состоянии окружающей среды, чем они дышат, какую воду пьют. Нельзя эту информацию скрывать от граждан или их дезинформировать, от этого всем хуже. Люди должны иметь возможность контролировать и влиять на ситуацию», — убеждена вице-спикер Госдумы.
Тимофеева напомнила, что по итогам посвящённого экологии Госсовета в декабре 2016 года президент Владимир Путин поручил Правительству разработать такой закон, но это до сих пор не сделано. Год экологии прошёл, а многие проблемы так и не решены. «Большое количество законодательных инициатив затормозилось, некоторые требуют доведения до логического конца», — признала вице-спикер.
Не менее важной задачей парламентарий назвала согласование с жителями территориальных схем обращения с отходами. «Что такое общественные обсуждения территориальных схем? Поговорили и разошлись? Как учитывается мнение граждан при размещении „мусорных“ объектов? Если мы не ответим на эти вопросы, то митинги протеста могут продолжаться», — предостерегает Тимофеева.
Парламентарии столкнулись с тем, что ни одно профильное ведомство не ведёт полноценного мониторинга «мусорной» реформы, рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и защите природы Владимир Бурматов. По его словам, 3 апреля под эгидой комитета пройдёт селекторное совещание с представителями регионов на эту тему.
«Давайте в рамках парламентского контроля вместе посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день, — предложил Бурматов. — Более того, очень хочется провести примерно в середине этого года «срез» по всем регионам и посмотреть, как осуществляется переход на раздельный сбор мусора. Пока от тех данных, которые нам присылают волонтёры, волосы встают дыбом. Поверх четырёх баков — общая гора отходов».
До сих пор на трубах тех предприятий, которые выбрасывают вредные вещества в воду, не установлены приборы учёта концентрации и химического состава примесей. А ведь это должно было произойти уже с 1 января текущего года. Аналогичная ситуация сохраняется с загрязнением атмосферы. «Производства совершенно не спешат ставить очистные фильтры, им дешевле платить штрафы», — посетовал глава думского Комитета по экологии.
Нужна новая модель управления водными ресурсами
Экологические вопросы не должны решаться в режиме ликвидации последствий, настаивает председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
«Мы видим, что на сегодняшний день порядка 30-40 процентов населения регулярно пользуются водой, которая не соответствует гигиеническим нормам. Всё это требует от нас с вами новой дискуссии, которая должна не только фиксировать отрицательные моменты, но и ставить вопрос о новой модели управления водными ресурсами», — констатировал он.
Также Николаев обратил внимание участников форума на проблему водоохранной зоны Байкала, которую Министерство природных ресурсов попыталось урезать в 10 раз.
«Научный подход, который был предложен изначально для решения этой важной природоохранной и социальной проблемы, нарушен. Без каких-либо общественных обсуждений внесён проект распоряжения Правительства, в котором из того проекта, который подготовлен Академией наук, аккуратно вырезаны отдельные турбазы, отдельные населённые пункты и даже зарезервированы участки земли около берега Байкала», — возмутился депутат.
По мнению Николаева, Госдума взяла курс на самую широкую дискуссию по болезненным экологическим вопросам. Очень важно, что в программе форума очень много площадок, которые посвящены решению практических вопросов и управлению самыми разными направлениями, которые связаны с сохранением экологии.
Экологические проблемы — это не только национальный приоритет, а общемировой вопрос, уверен глава общественного совета форума, первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев. «Наш форум является уникальной площадкой, где представители всех сторон экологического диалога из разных стран мира и регионов России встречаются, обсуждают самые актуальные вопросы и совместно вырабатывают предложения по корректировке действующего законодательства», — пояснил он.