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В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ
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В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ 

Газета.Ru 36 минут назад
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести в стране прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом сообщает RNS.
"Вводить дифференцированную шкалу для высоких доходов. Для тех, у кого 3 млн руб., сделать не 13%, а 17%. Депутаты Госдумы пусть платят 17%. Я готов, да. Члены правительства — у них больше зарплата — будут платить 20%. И до 35% — такой предел", — сказал Аксаков.
Он подчеркнул, что базовая ставка налога должна остаться на уровне 13%.
Ранее сообщалось, что кабмин выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ.
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