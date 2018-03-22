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Маленькая девочка нашла моллюска, возрастом 65 миллионов лет
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Маленькая девочка нашла моллюска, возрастом 65 миллионов лет 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Во время прогулки с сестрой 6-летняя Наоми случайно откопала окаменелости аммонитов — вымерших головоногих моллюсков, которые обитали на планете 419—66 млн лет назад.
Пока ее старшая сестра развлекалась, играя в футбол, Наоми заскучала и решила исследовать пространство футбольного поля. Там ее привлекла интересная «ракушка» в виде закрученного рога.
Мне это напомнило ожерелье Моаны (героиня мультфильма Disney «Моана» — примечание редактора), рассказала девочка.
Наоми сообщила о своей находке родителям, и те рассказали ей, что она только что нашла.
Позже о находке узнал директор палеонтологической коллекции в музее истории и культуры Университета штата Орегон Грег Реталлак. Палеонтолог рассказал, что за некоторые редкие образцы аммонитов можно получить неплохую награду от 40 000 до 50 000 $.
Что касается находки Наоми, то она скорее всего ничего не значит для науки, но найти окаменелость в центре современного города — большая редкость, отметил Реталлак.
Это событие может стать знаковым в судьбе девочке. Я тоже как-то в детстве нашел на пляже ракушку, после этого и началась моя любовь к палеонтологии, вспоминает ученый.
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